На Дону будут взимать плату за присоединение придорожных объектов к автотрассам

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли закон, предусматривающий пополнения Дорожного фонда региона новым источником финансирования – платой за присоединение объектов дорожного сервиса к автодорогам общего пользования областного и межмуниципального значения. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента. Следующим этапом станет подготовка правительством региона документов, которые определят размер, условия и порядок платы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Заксобрании пояснили, что речь идет о заправочных станциях и станциях техобслуживания, гостиницах, кофейнях, торговых точках и др. объектах, расположенных вдоль трасс.

По словам председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Ищенко, взимание платы с владельцев придорожных объектов предусмотрено федеральным законодательством, и эта норма уже действует в отношении объектов, расположенных вдоль федеральных автомагистралей. «Поэтому сегодня вводится норма, касающаяся расположения подобных объектов вдоль дорог областного значения», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что средства Дорожного фонда идут исключительно на содержание и ремонт автомобильных дорог.

Владимир Андреев