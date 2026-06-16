Ритуальные услуги вошли в число самых распространенных видов бизнеса на Дону

Рынок ритуальных услуг вошел в число наиболее распространенных направлений предпринимательской деятельности в Ростовской области. Такой вывод содержится в мониторинге состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг региона, который есть в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, ритуальные услуги оказались среди наиболее часто представленных видов бизнеса наряду с торговлей, общественным питанием, транспортными услугами, ремонтом автомобилей и рядом других сфер потребительского рынка.

Авторы мониторинга отмечают, что высокая представленность таких компаний свидетельствует о сформировавшемся рынке с большим количеством участников. При этом ритуальные услуги относятся к числу социально значимых видов деятельности, спрос на которые практически не зависит от экономической конъюнктуры и потребительской активности населения.

Эксперты отмечают, что рынок ритуальных услуг в последние годы остается одним из наиболее устойчивых сегментов сферы услуг. Несмотря на изменения в экономике, компании продолжают работать в условиях стабильного спроса, а конкуренция развивается преимущественно за счет качества обслуживания, спектра предлагаемых услуг и ценовой политики.

По данным мониторинга, сфера услуг в целом остается одной из наиболее насыщенных участниками отраслей региональной экономики. Наибольшее количество предпринимателей работает в торговле, бытовом обслуживании, транспорте и других сегментах, ориентированных на конечного потребителя. На этом фоне ритуальные услуги сохраняют заметное место в структуре малого и среднего бизнеса Ростовской области.

Мониторинг подготовлен Региональным информационно-аналитическим центром в рамках ежегодной оценки состояния конкуренции на рынках товаров и услуг Ростовской области. В исследовании приняли участие представители бизнеса и жители региона.

Валерий Климов