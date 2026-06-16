Агрохолдинг «Просторы» получил рекордный убыток 2,6 млрд рублей в 2025 году

Агрохолдинг «Просторы» Искандара Махмудова с активами на Дону и Ставрополе в 2025 году зафиксировал чистый убыток в 2,6 млрд руб., а совокупная выручка сократилась на 10,5% до 58,7 млрд руб. из-за аномальных погодных условий на юге страны и общего падения рентабельности в агробизнесе, следует из данных аналитики AK&M.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Один из ведущих агрохолдингов России «Просторы» (бренды «Националь», Primebeef, «Заречное») завершил 2025 год с чистым убытком 2,6 млрд руб. Совокупная выручка группы сократилась на 10,5% и составила 58,7 млрд руб. Главными причинами названы аномальная погода на Юге России, ударившая по зерновому кластеру, и общее снижение рентабельности в отрасли.

Зерновой сектор в Ростовской области понес совокупный убыток 3,1 млрд руб. — показатель 22 компаний вырос вдвое. В частности, выручка ООО «Малоорловское» увеличилась в восемь раз за счет приобретенных активов, однако рост себестоимости и процентные выплаты по кредитам полностью поглотили прибыль, а чистые активы ушли в отрицательную зону. При этом рекордный урожай на Ставрополье, где у холдинга также имеются активы, не спас общего положения.

Рисовый кластер в Краснодарском крае сохранил рентабельность продаж по чистой прибыли на уровне 13,6%. При этом выручка снизилась с 12,7 млрд рублей до 10,5 млрд рублей, а чистая прибыль — с 2,6 млрд рублей до 1,4 млрд рублей. От засухи поля защищала технология затопления. Ключевыми предприятиями кластера стали «Новопетровская» (963 млн рублей чистой прибыли) и «Полтавская» (658 млн рублей).

Мясной дивизион (ООО «Заречное») впервые за несколько лет получил положительный финансовый результат — прибыль 338,9 млн руб. Компании удалось вдвое снизить коммерческие расходы и оптимизировать издержки. Этот сегмент остался единственным, увеличившим прибыль по итогам года.

Совместное предприятие «Хелианте» с компанией «Щелково Агрохим» нарастило выручку до 4 млрд руб. и получило 1,2 млрд руб. чистой прибыли. Производство отечественных гибридов подсолнечника показало высокую маржинальность и стало драйвером бизнеса.

Аналитики считают, что агрохолдинг «Просторы» переживает непростой период трансформации. Погода и высокая долговая нагрузка давят на зерновой сегмент, но рисовый кластер и совместное предприятие по семенам подсолнечника демонстрируют потенциал для восстановления. Главная задача на 2026 год — консолидировать активы после реструктуризации и вернуть рентабельность в пострадавших регионах.

Станислав Маслаков