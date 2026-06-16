В Ростове-на-Дону с начала года снесли 68 киосков

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы подвели промежуточные итоги кампании по освобождению муниципальной территории от незаконных конструкций. Председатель представительного органа Лидия Новосельцева акцентировала внимание на планомерном характере работы, которую проводит профильное управление. По ее данным, с первых дней 2026 года в городе прекратили существование 68 нестационарных торговых объектов (НТО). «Хочется подчеркнуть именно системный подход управления торговли», — заявила она в ходе заседания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Детализация цифр показывает, что более половины из этого числа — 35 единиц — убрали непосредственно коммерсанты. Силами муниципального управления торговли и бытового обслуживания демонтировали 33 точки, в числе которых оказались три сезонные площадки для отдыха. Для сравнения, в прошлом году статистика была весомее: тогда удалось очистить 192 земельных надела. Львиную долю (120 сооружений) собственники разобрали добровольно, оставшиеся 72 пришлось убирать городским службам.

Финансовый блок отчетности свидетельствует о пополнении казны за счет выплат за фактическую эксплуатацию земли. За минувший год с предпринимателей взыскали 1,4 млн руб., однако в текущем периоде эта сумма заметно скромнее — порядка 800 тыс. Параллельно горожане обращались с заявлениями о возврате ранее изъятых объектов: в 2024 году удовлетворено 19 таких просьб, в этом — девять.

Рейдовая активность инспекторов остается высокой. За первые месяцы 2026-го специалисты провели свыше полусотни выездных проверок, тогда как в прошлом году этот показатель превысил две сотни. Результатом контрольно-надзорных мероприятий стали 569 составленных административных протоколов (преимущественно за пренебрежение правилами благоустройства и несанкционированное размещение товаров), а общая сумма наложенных взысканий уже перешагнула отметку в 1,3 млн руб. Годом ранее фиксировалось 2046 протоколов, а штрафной портфель достиг 3 млн руб.

Отдельный блок дискуссии коснулся наведения порядка на частных территориях. Власти предупредили: с 1 сентября 2025 года любая коммерческая деятельность в ларьках на таких участках станет возможной исключительно при условии внесения объекта в единую схему размещения. Для этого бизнесменам необходимо подать соответствующее заявление. Главам районных администраций совместно с управлением торговли поручено до обозначенной даты завершить тотальную ревизию хозяйствующих субъектов, а также усилить взыскание просроченных штрафов.

Станислав Маслаков