Поступления налога на прибыль в бюджет Ростовской области упали почти на 18%

Поступления налога на прибыль организаций в Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года сократились почти на 18%. Регион вошел в число субъектов РФ с наиболее заметным снижением одного из ключевых источников бюджетных доходов. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно материалам ведомства, поступления налога на прибыль в Ростовской области снизились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По этому показателю регион оказался в группе субъектов с отрицательной динамикой наряду с рядом крупных промышленных территорий страны.

В Счетной палате отмечают, что в целом по России поступления налога на прибыль организаций в январе—марте сократились на 11,7%, до 1,38 трлн руб. При этом Ростовская область вошла в число 14 регионов, где снижение поступлений по этому налогу фиксируется уже третий год подряд.

Аудиторы связывают ухудшение ситуации с общим замедлением экономики, ростом издержек бизнеса и ухудшением финансовых результатов предприятий. По данным Счетной палаты, в первом квартале 2026 года продолжилось снижение доходов компаний в ряде отраслей, что напрямую отразилось на налоговых поступлениях регионов.

При этом общее падение доходов бюджетов регионов частично компенсировал рост поступлений налога на доходы физических лиц. По данным ведомства, именно НДФЛ обеспечил 87,2% общего прироста доходов субъектов РФ и фактически нивелировал значительную часть выпадающих поступлений от налога на прибыль.

По мнению экспертов, динамика налога на прибыль традиционно считается одним из наиболее чувствительных индикаторов состояния экономики, поскольку напрямую зависит от финансовых результатов предприятий. Снижение поступлений может свидетельствовать как о сокращении прибыли компаний, так и о росте затрат бизнеса на фоне высокой стоимости кредитов, логистических расходов и сохраняющегося давления на отдельные отрасли экономики.

Несмотря на снижение поступлений по налогу на прибыль, Ростовская область сохранила статус одного из крупнейших регионов юга России по объему бюджетных доходов и федеральной поддержки. По данным Счетной палаты, за первый квартал регион получил 19,6 млрд руб. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Роман Лаврухин