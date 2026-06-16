Ростовская область третий год подряд теряет доходы от налога на прибыль

Ростовская область вошла в число российских регионов, где снижение поступлений налога на прибыль организаций продолжается уже третий год подряд. Такие данные содержатся в оперативном докладе Счетной палаты РФ об исполнении консолидированных бюджетов субъектов страны, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным ведомства, в первом квартале 2026 года поступления налога на прибыль в Ростовской области сократились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в число 14 субъектов РФ, где отрицательная динамика по этому налогу сохраняется третий год подряд.

В целом по стране поступления налога на прибыль организаций за январь—март снизились на 11,7%, составив 1,38 трлн руб. против 1,57 трлн руб. годом ранее. Снижение было зафиксировано в 56 регионах России.

Счетная палата отмечает, что падение поступлений налога на прибыль стало одной из главных причин замедления роста доходов региональных бюджетов. Если в первом квартале прошлого года налоговые и неналоговые доходы субъектов увеличивались на 7,9%, то в начале 2026 года рост составил лишь 0,5%.

Налог на прибыль считается одним из ключевых индикаторов состояния экономики, поскольку напрямую зависит от финансовых результатов предприятий. Его снижение обычно свидетельствует об ухудшении прибыльности бизнеса, росте издержек и снижении деловой активности в отдельных секторах экономики.

При этом выпадающие доходы регионов частично компенсировал рост поступлений налога на доходы физических лиц. По данным Счетной палаты, в первом квартале 2026 года сборы НДФЛ выросли на 14,6% и обеспечили 87,2% общего прироста доходов региональных бюджетов.

Эксперты отмечают, что ситуация в Ростовской области отражает общероссийскую тенденцию ухудшения финансовых результатов бизнеса. Ранее представители предпринимательского сообщества региона неоднократно называли снижение спроса, рост затрат, удорожание кредитов и дефицит кадров в числе основных проблем экономики.

Несмотря на снижение поступлений по налогу на прибыль, Ростовская область сохраняет устойчивые позиции по другим бюджетным показателям. По итогам первого квартала регион получил 19,6 млрд руб. федеральной поддержки и вошел в число крупнейших получателей межбюджетных трансфертов в стране. Кроме того, в распоряжении области остается 58,6% всех налогов, собираемых на ее территории.

Валерий Климов