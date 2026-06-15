Главные новости за 15 июня. Сочи

Генерального директора компании «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, занимавшегося организацией паромного сообщения между Трабзоном и Сочи, приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу об экономическом преступлении.

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в серии мошенничеств на 14 млн руб. По данным правоохранительных органов, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В Сочи сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Происшествие случилось в районе станции Мамайка, где подвижным составом был сбит местный житель.

В Центральном районном суде Сочи начались прения сторон по уголовному делу в отношении участницы долевого строительства жилого комплекса «Курортный» Аллы Соболевой. Фигурантку дела обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

В микрорайоне Кудепста приступили к ремонту дорожной сети в рамках муниципального контракта. Работы охватят улицу Кузнечную, а также ряд других участков дорожной инфраструктуры Адлерского района. Завершить мероприятия планируется до середины ноября.