В Сочи прокурор запросил восемь лет по делу дольщицы ЖК «Курортный»

В Центральном районном суде Сочи начались прения сторон по уголовному делу в отношении участницы долевого строительства жилого комплекса «Курортный» Аллы Соболевой. Фигурантку дела обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, она требовала у бенефициара холдинга «Альпика групп» Шамиля Нунаева недвижимость стоимостью 147 млн руб., угрожая в противном случае продолжить распространение негативной информации о застройщике и обращаться в государственные органы, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ходе судебного заседания государственный обвинитель предложил признать подсудимую виновной по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы. Кроме того, прокуратура поддержала иск потерпевшей стороны о взыскании с подсудимой 3 млн руб. в качестве компенсации репутационного ущерба и морального вреда.

Материалы дела связаны с историей жилого комплекса «Курортный» в Адлерском районе Сочи. В 2016 году Алла Соболева приобрела жилье в строящемся объекте. Впоследствии строительство было остановлено, разрешение на возведение комплекса аннулировали, а в отношении руководителя компании-застройщика возбудили уголовное дело о мошенничестве. Следствие установило многочисленные нарушения при реализации проекта, в том числе отклонения от первоначальной проектной документации.

В 2018 году проблемный объект передали компании «Альпика групп». Спустя два года строительство завершили, а жилой комплекс поставили на кадастровый учет. Однако часть собственников продолжила заявлять о претензиях к качеству жилья и выполненным работам.

Одним из поводов для дальнейшего развития конфликта стало видеообращение Аллы Соболевой к председателю СКР Александру Бастрыкину, опубликованное в феврале 2023 года. В нем дольщица просила проверить ситуацию и обязать застройщика устранить выявленные недостатки. После публикации обращения следственные органы начали проверочные мероприятия.

В дальнейшем между представителями компании и собственницей состоялись переговоры по урегулированию спора. По версии застройщика, в ходе общения фигурантка дела выдвинула требования о передаче дорогостоящей недвижимости. Сама Алла Соболева отвергает обвинения и утверждает, что добивалась исключительно устранения строительных недоделок и исполнения обязательств перед собственниками.

В рамках расследования и судебного разбирательства провели ряд экспертиз, включая лингвистические исследования переговоров сторон. Выводы специалистов оказались неоднозначными и получили различную оценку участников процесса.

Ранее подсудимая находилась под домашним арестом, а затем содержалась в следственном изоляторе. Позднее суд смягчил ей меру пресечения.