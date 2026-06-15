В Кудепсте стартовал ремонт ключевого объездного маршрута

В микрорайоне Кудепста приступили к ремонту дорожной сети в рамках муниципального контракта. Работы охватят улицу Кузнечную, а также ряд других участков дорожной инфраструктуры Адлерского района. Завершить мероприятия планируется до середины ноября, сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщили в мэрии курорта, основной объем работ предусмотрен на улице Кузнечной, которая в настоящее время используется как часть объездного маршрута на период действия ограничений движения по аварийному мосту через реку Кудепста. Здесь восстановят дорожное покрытие на участке общей протяженностью более 3,1 км.

В настоящее время специалисты выполняют срезку старого асфальта. Далее предусмотрено устранение просадок дорожного полотна и укладка нового верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. По словам заместителя главы Сочи Вячеслава Бауэра, ремонт позволит обеспечить надежное транспортное сообщение на одном из наиболее востребованных маршрутов района.

Работы затронут и другие улицы, входящие в транспортный коридор, который соединяет села Николаевка, Бестужевка, Верино и микрорайон Чайсовхоз с центром Адлера и федеральной трассой. На улице Веринской планируется расширение проезжей части и устройство разъездных карманов для повышения пропускной способности дороги.

На улице Чайной дорожное покрытие заменят на двух участках, где зафиксировали значительную деформацию полотна. Кроме того, ямочный ремонт проведут на улицах Пензенской, Петрозаводской и Гастелло. На этих участках также обновят дорожную разметку.

В администрации города отметили, что реализация проекта позволит обеспечить бесперебойное движение транспорта коммунальных и социальных служб, а также создать устойчивый альтернативный маршрут между населенными пунктами. По этой причине завершить работы планируют раньше срока, установленного муниципальным контрактом.

Мария Удовик