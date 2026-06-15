Организатора паромного маршрута Трабзон—Сочи осудили по делу о финансовых махинациях

Генерального директора компании «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна, занимавшегося организацией паромного сообщения между Трабзоном и Сочи, приговорили к двум годам лишения свободы условно по делу об экономическом преступлении, рассказали «Ъ-Кубань» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сергей Туркменян признан виновным по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Уголовное дело связано с деятельностью строительной компании «Стройинвест» и касается событий 2020–2021 годов.

В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края отметили, что судебное разбирательство не связано с организацией паромного маршрута между Россией и Турцией. Речь идет исключительно о финансовых операциях в строительном бизнесе.

Паромное сообщение между Трабзоном и Сочи является одним из проектов, с которым в последние годы ассоциировалось имя Сергея Туркменяна как руководителя компании — оператора маршрута.

Имя Сергея Туркменяна стало известно после попытки запуска грузо-пассажирского паромного сообщения между российским и турецким портами. Осенью прошлого года «СВС Шиппинг» объявила о возобновлении рейсов на судне Seabridge. Паром выполнил несколько переходов через Черное море, однако организовать регулярное сообщение не удалось.

Судно отправилось из Трабзона в направлении Сочи, но разрешение на вход в российский порт не получило. Власти Краснодарского края заявили о невозможности возобновления работы линии. В регионе отмечали, что действующая инфраструктура морского порта и пункта пропуска не соответствует требованиям для обслуживания подобных грузопассажирских перевозок. После этого морская линия фактически прекратила работу.

Уголовное дело в отношении руководителя компании расследовали по статье о неправомерном обороте средств платежей. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Анна Гречко