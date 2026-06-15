В Сочи мотовоз насмерть сбил 33-летнего мужчину на станции Мамайка

В Сочи сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту смертельного травмирования мужчины на железной дороге. Происшествие случилось в районе станции Мамайка, где подвижным составом был сбит местный житель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Сообщение о травмировании человека поступило в дежурную часть полиции на транспорте. На место происшествия направили следственно-оперативную группу для установления обстоятельств случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

По предварительным данным, машинист мотовоза заметил человека, находившегося на железнодорожных путях. Для предотвращения происшествия он неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Несмотря на принятые меры, избежать наезда не удалось.

В результате происшествия смертельные травмы получил 33-летний местный житель. По информации транспортной полиции, мужчина находился непосредственно на железнодорожных путях и, предположительно, мог быть в состоянии опьянения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. После завершения проверки собранные материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.

Это уже не первый случай травмирования людей на объектах железнодорожного транспорта в Сочи за последнее время. В июне на перегоне Адлер—Хоста произошел наезд электропоезда на мужчину, который находился на путях и не реагировал на предупреждающие сигналы машиниста. Тогда локомотивная бригада также применила экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не смогла.

В том происшествии пострадал 38-летний местный житель. По данным транспортной полиции, он находился на железнодорожных путях в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина получил травмы средней тяжести и был госпитализирован в городскую больницу.

По факту нового происшествия на станции Мамайка проверка продолжается. Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства смертельного наезда и причины нахождения погибшего на железнодорожных путях.

Мария Удовик