Сочинка предстанет перед судом за обман 18 человек на 14 млн рублей

В Сочи завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летней местной жительницы, обвиняемой в серии мошенничеств. По данным правоохранительных органов, материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурантка представлялась сотрудницей органов власти и убеждала граждан в наличии возможностей для решения различных социальных и административных вопросов. Женщина сообщала потенциальным клиентам, что якобы работает в администрации Сочи или Краснодара, хотя фактически не являлась сотрудником ни одного из этих учреждений.

Следствие считает, что основной схемой стало обещание содействия в получении жилья по программе «Молодая семья». За свои услуги обвиняемая просила крупные денежные суммы. В зависимости от обстоятельств потерпевшие передавали ей от 500 тыс. до 1,5 млн руб. После получения денег фигурантка дела ссылалась на возникшие трудности и необходимость дополнительного времени для решения вопроса, однако обязательства, как утверждают правоохранители, не выполняла.

По данным следствия, обвиняемая предлагала помощь в оформлении временной регистрации, получении социальных выплат, установлении инвалидности, изготовлении медицинских книжек и водительских удостоверений. Стоимость подобных услуг, согласно материалам дела, варьировалась от нескольких тысяч до 120 тыс. руб.

Деньги фигурантка дела получала как наличными, так и банковскими переводами. Средства поступали на принадлежащие ей счета, а также на счета знакомых лиц. Пока одни потерпевшие ожидали обещанного результата, фигурантка продолжала искать новых клиентов.

По версии следствия, жертвами мошеннической схемы стали 18 человек. Среди них пенсионеры, инвалиды и семьи с невысоким уровнем дохода. Общий ущерб правоохранительные органы оценили в 14 млн руб.

В ходе расследования установили, что обвиняемая неоднократно меняла личные данные. По информации полиции, женщина четыре раза меняла имя и фамилию, использовала различные номера телефонов, а принадлежащую ей квартиру оформила на родственницу.

Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ (мошенничество). После завершения следственных действий материалы передали в суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн руб. О передаче уголовного дела в суд сообщили в полиции Сочи.

Мария Удовик