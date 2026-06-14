Главные новости за 8-14 июня. Кавказ

Жителям Дагестана, пострадавшим от апрельского паводка в регионе, назначены выплаты на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Как уточняется в сообщении, выплаты назначено 39,7 тыс. заявителям. В частности, семь членов семей получат выплаты за гибель родственника.

Просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке жилья в Ставропольском крае достигла 2,9 млрд руб. к маю 2026 года, увеличившись на 9% с начала года. По всему Северо-Кавказскому федеральному округу объем просроченной ипотеки на готовое жилье с начала 2026 года вырос на 5% и составил 13,2 млрд руб.

С 9 июня 2026 года появится дополнительный рейс из Москвы во Владикавказ по вторникам.

В Ставропольском крае в больницы с укусами клещей обратились 292 человека. Всего с начала года этот показатель достиг 2 тыс. обращений. В регионе зарегистрированы восемь случаев заболевания клещевым боррелиозом и пять случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ).

В Кабардино-Балкарии суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО «Маятниковая канатная дорога Эльбрус» выплатить компенсацию морального вреда в 3 млн руб. родителям девочки, погибшей в результате аварии на подъемнике.

В Ставропольском крае на развитие аграрного сектора в 2026 году направлено 4,9 млрд руб. Часть средств уже доведена до получателей.

В Дербенте заработала крупнейшая солнечная электростанция «Зодиак» мощностью 102,3 МВт. Объем инвестиций в проект достиг 10,9 млрд руб.

Средняя стоимость бензина в регионах СКФО за год выросла на 16% до 70,43 руб./л, а дизельного топлива — на 11% до 73,11 руб./л. А в ЮФО бензин подорожал на 15% до 70,90 руб./л, а дизтопливо — на 15% до 78,62 руб./л.

В 20% домах, расположенных в сельской местности Ставропольского края, нет всех видов благоустройства. В частности, водопровода нет в 7,4% сельских домов, канализации — в 14,5%. Около 5,4% сельских домов не имеют отопления, в 18,7% нет душа или ванны. Газ не проведен в 3,2% сельских домов Ставропольского края, горячей воды нет в 6,9% таких домов.

В Нальчике на месте бывшего мясокомбината по улице Чернышевского начали расчистку участка под парк. Согласно проекту, на месте бывшего мясокомбината появится детская игровая площадка, зона тихого отдыха и сеть пешеходных дорожек, связывающих основные функциональные зоны сквера.