Суд обязал выплатить 3 млн рублей родителям погибшей на канатной дороге Эльбруса

В Кабардино-Балкарии суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал ООО «Маятниковая канатная дорога Эльбрус» выплатить компенсацию морального вреда родителям девочки, погибшей в результате аварии на подъемнике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Установлено, что в результате произошедшей в сентябре 2025 года аварии на канатно-кресельной дороге "Эльбрус" ряд пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в том числе несовместимые с жизнью»,— отметили в ведомстве.

Прокуратура подала в суд на ООО «МКД Эльбрус» с требованием возместить моральный ущерб за эксплуатацию неисправного подъемника. Суд удовлетворил иск, взыскав с ответчика по 1,5 млн руб. в пользу каждого из родителей погибшей.

Наталья Белоштейн