Выплаты пострадавшим от наводнения в Дагестане достигли 1,5 млрд рублей

Жителям Дагестана, пострадавшим от апрельского паводка в регионе, назначено выплаты на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, выплаты назначено 39,7 тыс. заявителям. В частности, семь членов семей получат выплаты за гибель родственника.

«Выплаты производятся сразу после поступления актов обследования от комиссий муниципальных образований по ликвидации чрезвычайной ситуации»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева