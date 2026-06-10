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Выплаты пострадавшим от наводнения в Дагестане достигли 1,5 млрд рублей

Жителям Дагестана, пострадавшим от апрельского паводка в регионе, назначено выплаты на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, выплаты назначено 39,7 тыс. заявителям. В частности, семь членов семей получат выплаты за гибель родственника.

«Выплаты производятся сразу после поступления актов обследования от комиссий муниципальных образований по ликвидации чрезвычайной ситуации»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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