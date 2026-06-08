Клещи укусили с начала года более двух тысяч жителей Ставрополья

На Ставропольском крае в больницы с укусами клещей обратились 292 человека. Всего с начала года этот показатель достиг 2 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По данным ведомства, в крае зарегистрированы восемь случаев заболевания клещевым боррелиозом и пять случаев заболевания Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Сейчас акарицидные обработки природных биотопов провели на площади более 4 тыс. га, в том числе летних оздоровительных учреждений на 190 га, открытых территорий детских дошкольных учреждений и школ — на 145 га, пастбищ — на 2,8 тыс. га. Обработаны также открытые территории мест отдыха населения, включая парки и скверы (809 га), лесополосы и дачные участки (179 га).

По информации управления ветеринарии Ставропольского края, против клещей обработано почти 201 тыс. голов крупного рогатого скота и более 244 тыс. голов мелкого рогатого скота. Роспотребнадзор выдал 347 предписаний хозяйствам о санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

Константин Соловьев