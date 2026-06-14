На Ставрополье 20% домов в селах не имеют полноценного благоустройства

В 20% домах, расположенных в сельской местности Ставропольского края, нет всех видов благоустройства. Об этом сообщает Северо-Кавказстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году в целом по краю доля общей площади жилых помещений, оборудованной всеми видами благоустройства, составила 90,4%, в том числе в городской местности – 95,8%, сельской – 80,2%.

В частности, водопровода нет в 7,4% сельских домов, канализации — в 14,5%. Около 5,4% сельских домов не имеют отопления, в 18,7% нет душа или ванны. Газ не проведен в 3,2% сельских домов Ставропольского края, горячей воды нет в 6,9% таких домов.

Мария Иванова