В регионах СКФО средняя стоимость бензина выросла на 16% за год

Средняя стоимость бензина в регионах СКФО за год выросла на 16% до 70,43 руб./л, а дизельного топлива — на 11% до 73,11 руб./л. А в ЮФО бензин подорожал на 15% до 70,90 руб./л, а дизтопливо — на 15% до 78,62 руб./л. Соответствующие данные содержатся в отчете Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно статистическим данным, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах цены на бензин и дизельное топливо в настоящее время являются самыми высокими в России, за исключением регионов Дальневосточного федерального округа.

В Севастополе за год бензин подорожал на 33% и теперь стоит 89,23 руб./л, а дизтопливо — на 27%, до 91,15 руб./л. В Крыму аналогичные изменения: бензин вырос в цене до 84,16 руб./л (+27%), а дизельное топливо — до 84,65 руб./л (+20%).

За последний год в Ростовской области средняя цена на бензин возросла до 70,30 руб./л, что на 15% выше по сравнению с предыдущим периодом. Дизтопливо подорожало до 75,67 руб./л, увеличившись на 13%. В Краснодарском крае цена на бензин достигла 69,69 руб./л, поднявшись на 14,5%, а дизтопливо стало стоить 75,73 руб./л, что составляет прирост в 12%.

Согласно данным статоргана, с 2 по 8 июня средняя цена на бензин в ЮФО увеличилась на 0,7 руб./л., а в СКФО — на 1,4 руб./л.

Наталья Белоштейн