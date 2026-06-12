Задолженность по ипотеке в Ставропольском крае увеличилась на 9% за четыре месяца

Просроченная задолженность по ипотеке на вторичном рынке жилья в Ставропольском крае достигла 2,9 млрд руб. к маю 2026 года, увеличившись на 9% с начала года. Об этом пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на данные экспертов агентства «Долговой Консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

В начале 2026 года показатель составлял 2,7 млрд руб. Портфель просроченной ипотечной задолженности в регионе достиг 229 млрд руб., а ее доля в общем портфеле составила 1,3%. По всему Северо-Кавказскому федеральному округу объем просроченной ипотеки на готовое жилье с начала 2026 года вырос на 5% и составил 13,2 млрд руб.

В Дагестане этот показатель увеличился на 2% до 4,3 млрд руб., в Кабардино-Балкарии — на 6% до 967 млн руб., в Северной Осетии — на 8% до 2,2 млрд руб., в Чечне — на 4% до 1,4 млрд руб. В Карачаево-Черкесии показатель остался на прежнем уровне в 981 млн руб. Только Ингушетия продемонстрировала снижение на 2% до 475 млн руб.

В целом по России на начало мая 2026 года объем просроченной задолженности по ипотеке на покупку готового жилья достиг 209,1 млрд руб.

Константин Соловьев