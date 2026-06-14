В Нальчике начали расчищать участок под парк на месте бывшего мясокомбината

В Нальчике на месте бывшего мясокомбината по улице Чернышевского начали расчистку участка под сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После расчистки территорию подготовят к основному этапу строительно-монтажных работ. Согласно проекту, на месте бывшего мясокомбината появится детская игровая площадка, зона тихого отдыха и сеть пешеходных дорожек, связывающих основные функциональные зоны сквера.

Мария Иванова