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В Нальчике начали расчищать участок под парк на месте бывшего мясокомбината

В Нальчике на месте бывшего мясокомбината по улице Чернышевского начали расчистку участка под сквер. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

После расчистки территорию подготовят к основному этапу строительно-монтажных работ. Согласно проекту, на месте бывшего мясокомбината появится детская игровая площадка, зона тихого отдыха и сеть пешеходных дорожек, связывающих основные функциональные зоны сквера.

Мария Иванова

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