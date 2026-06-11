В Дагестане открыли солнечную электростанцию «Зодиак» за 10,9 млрд рублей

В Дагестане дали официальный старт работе крупнейшей солнечной электростанции «Зодиак» мощностью 102,3 МВт в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации властей, плановая годовая выработка электроэнергии составляет примерно 3% от общего объема выработки генерирующих мощностей республики. Объем инвестиций в проект достиг 10,9 млрд руб.

Отмечается, что Дагестан входит в число лидеров России по развитию возобновляемой энергетики. В республике уже функционирует Южно-Сухокумская СЭС мощностью 15 МВт, запущен первый этап крупнейшей в стране Новолакской ВЭС мощностью 300 МВт. В начале июня в горных районах одновременно запустили три энергетических проекта. В Докузпаринском районе заработала первая станция из каскада малых ГЭС на Самуре. В Ахтынском районе открылась первая горная солнечная станция с накопителем энергии. В Рутульском районе приступили к строительству еще одной малой ГЭС.

Константин Соловьев