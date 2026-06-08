На развитие аграрного сектора Ставрополья направлено 4,9 млрд рублей

В Ставропольском крае на развитие аграрного сектора в 2026 году направлено 4,9 млрд руб. Часть средств уже доведена до получателей. Об этом сообщает губернатор края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Наши производители продолжают развивать перспективные направления. Увеличены площади под озимым рапсом, чечевицей и масличным льном. Поддерживаем аграриев финансово. Направляем на развитие отрасли 4,9 млрд рублей государственной поддержки», — говорится в сообщении главы региона.

По информации господина Владимирова, в регионе завершен сев яровых культур. Под зерновые и зернобобовые, подсолнечник, кукурузу и сахарную свеклу засеяно более 900 тыс. га.

При благоприятной погоде уборка урожая начнется через месяц. Убрать предстоит около 2,4 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Наталья Белоштейн