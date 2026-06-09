Опись сделок
После ПМЭФ-2026 регионы Черноземья заявили о «десятках» соглашений на 222 млрд рублей
За время работы Петербургского международного экономического форума четыре региона Черноземья подписали как минимум 56 соглашений. В трех десятках из них речь идет о реализации конкретных инвестиционных проектов на общую сумму не менее 222,6 млрд руб. Лидерами по объему заявленных вложений третий год подряд стали Липецкая и Курская области. Эксперты предупреждают, что реализация многих из проектов столкнется с одинаковыми рисками.
Регионы Черноземья проявили неравномерную инвестиционную и представительскую активность на ПМЭФ в 2026 году (на фото — один из стендов форума)
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
По итогам работы делегаций регионов Черноземья на ПМЭФ-2026 было подписано, по подсчетам «Ъ-Черноземье», как минимум 56 соглашений, предполагающих реализацию не менее 34 инвестпроектов. Совокупные вложения в них могут составить как минимум 222,6 млрд руб.
Наибольший объем инвестиций в макрорегионе заявила по итогам заключенных сделок Липецкая область. Делегация региона подписала, как сообщили в Telegram-канале облправительства, «десятки соглашений», из которых как минимум девять предполагают инвестиции на 94 млрд руб. В частности:
- Власти договорились с компанией «СЗ Приоритет» о строительстве нового индустриального парка за 12 млрд руб.;
- ГК «Рост» планирует вложить 10 млрд руб. в развитие тепличных комплексов в регионе.
- Соглашение с местным ООО «Норден» предполагает строительство фабрики мороженого за 1,6 млрд руб. в липецкой особой экономической зоне;
- Еще в ОЭЗ может появиться производство комплектующих для медицинских игл за 547 млн руб., которое намерено создать ООО «Медицинская инвестиционная компания Фаворит»;
- Также елецкий «Гидропровод» планирует модернизировать производство за 600 млн руб.
- ООО «Зонт хотел групп» договорилось с властями о планах по созданию сети отелей в регионе за 500 млн руб.
Власти Курской области заключили 27 соглашений на 87 млрд руб. Параметры только части из них были раскрыты.
- Самым крупным из заявленных как в регионе, так и во всем Черноземье стал проект завода по переработке металлургических отходов за 18,4 млрд руб. Его намерена реализовать компания «Феррум», однако власти не раскрывают никаких деталей будущего производства.
- Также курское правительство договорилось с госкорпорацией ВЭБ.РФ о создании в регионе комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за 16,8 млрд руб.
- Рязанский застройщик «Мармакс» планирует вложить 12,1 млрд руб. в строительство жилого комплекса в Курской области.
- Калининградская ГК «Содружество» инвестирует 10,2 млрд руб. в расширение маслозавода в регионе.
Правительство Тамбовской области на ПМЭФ подписало 19 соглашений, из которых 12 связаны с инвестпроектами на общую сумму 41,6 млрд руб.
- Самым крупным из них стал проект корпорации «Малком», предполагающий строительство завода глубокой переработки зерновых за 10,5 млрд руб.
- АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» также планирует вложить 2,5 млрд руб. в новый производственный корпус предприятия «Электроприбор».
- Совладелец воронежского ООО «СМУ-90» Вардан Агаронян построит в Тамбовском муниципальном округе логистический комплекс Ozon за 920 млн руб.
- Кроме того, власти договорились со столичной компанией «Триа девелопмент» о строительстве придорожной гостиницы за 250 млн руб.
Орловская область заключила как минимум два инвестсоглашения, объем вложений и параметры по которым не раскрываются.
- С ООО «Ева-металл» подписано соглашение о создании производства рулонного проката с полимерным покрытием и изделий из него на территории опережающего развития «Мценск».
- Также орловские власти договорились с ООО «Мценсколеопродукт» о реализации инвестпроекта по строительству завода бытовой химии и жирных кислот в ТОР «Мценск».
Власти Воронежской области за все время работы форума не заявили ни об одном инвестпроекте. Делегация региона ограничилась международными переговорами, соглашениями с общественными организациями и выступлением губернатора Александра Гусева на одной из сессий ПМЭФ, посвященной ЭКГ-рейтингу.
При этом власти Белгородской области впервые не принимали участия в форуме и не объявляли публично о каких-либо соглашениях.
Доктор экономических наук, профессор липецкого филиала Финансового университета Иван Макаров оценил вероятность реализации инвестпроектов с конкретно обозначенными параметрами как «достаточно высокую», но указал на существующие риски.
«Особенность сегодняшнего периода — нехватка рабочей силы, поэтому вероятность затягивания реализации есть, но не полной отмены проектов. При этом объем соглашений этого года можно назвать достойным в современных условиях. Инвестиционную активность, особенно в пищевой промышленности, поддерживает необходимость перехода к ресурсоцикличной экономике из-за сложностей с большинством поставщиков. Фактически только теперь возникает объективная необходимость в реальном, а не имитационном импортозамещении»,— пояснил господин Макаров. Он также отметил, что проекты в пищевой промышленности чаще корректируются в связи с изменением потребительского поведения.
Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, напротив, оценила пакет соглашений как «умеренный», однако подчеркнула, что его можно считать «успехом с учетом текущих обстоятельств». По ее словам, значительная часть заявленных проектов представляет собой либо расширение уже действующих производств, либо относится к традиционно сильным для Черноземья отраслям — агропромышленному комплексу и строительству.
«Показатель инвестиций в основной капитал в ряде регионов проседает ниже среднего по стране, поэтому крупные проекты становятся способом подправить статистику за счет нескольких соглашений. Стоит оговориться: мы говорим о стоимости проектов на этапе подписания соглашений. В каких объемах регионы получат инвестиции в реальности, говорить сложно: они могут как превысить заявленные, так и оказаться ниже»,— резюмировала эксперт.