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Опись сделок

После ПМЭФ-2026 регионы Черноземья заявили о «десятках» соглашений на 222 млрд рублей

За время работы Петербургского международного экономического форума четыре региона Черноземья подписали как минимум 56 соглашений. В трех десятках из них речь идет о реализации конкретных инвестиционных проектов на общую сумму не менее 222,6 млрд руб. Лидерами по объему заявленных вложений третий год подряд стали Липецкая и Курская области. Эксперты предупреждают, что реализация многих из проектов столкнется с одинаковыми рисками.

Регионы Черноземья проявили неравномерную инвестиционную и представительскую активность на ПМЭФ в 2026 году (на фото — один из стендов форума)

Регионы Черноземья проявили неравномерную инвестиционную и представительскую активность на ПМЭФ в 2026 году (на фото — один из стендов форума)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Регионы Черноземья проявили неравномерную инвестиционную и представительскую активность на ПМЭФ в 2026 году (на фото — один из стендов форума)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам работы делегаций регионов Черноземья на ПМЭФ-2026 было подписано, по подсчетам «Ъ-Черноземье», как минимум 56 соглашений, предполагающих реализацию не менее 34 инвестпроектов. Совокупные вложения в них могут составить как минимум 222,6 млрд руб.

Наибольший объем инвестиций в макрорегионе заявила по итогам заключенных сделок Липецкая область. Делегация региона подписала, как сообщили в Telegram-канале облправительства, «десятки соглашений», из которых как минимум девять предполагают инвестиции на 94 млрд руб. В частности:

  • Власти договорились с компанией «СЗ Приоритет» о строительстве нового индустриального парка за 12 млрд руб.;
  • ГК «Рост» планирует вложить 10 млрд руб. в развитие тепличных комплексов в регионе.
  • Соглашение с местным ООО «Норден» предполагает строительство фабрики мороженого за 1,6 млрд руб. в липецкой особой экономической зоне;
  • Еще в ОЭЗ может появиться производство комплектующих для медицинских игл за 547 млн руб., которое намерено создать ООО «Медицинская инвестиционная компания Фаворит»;
  • Также елецкий «Гидропровод» планирует модернизировать производство за 600 млн руб.
  • ООО «Зонт хотел групп» договорилось с властями о планах по созданию сети отелей в регионе за 500 млн руб.

Власти Курской области заключили 27 соглашений на 87 млрд руб. Параметры только части из них были раскрыты.

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  • Самым крупным из заявленных как в регионе, так и во всем Черноземье стал проект завода по переработке металлургических отходов за 18,4 млрд руб. Его намерена реализовать компания «Феррум», однако власти не раскрывают никаких деталей будущего производства.
  • Также курское правительство договорилось с госкорпорацией ВЭБ.РФ о создании в регионе комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за 16,8 млрд руб.
  • Рязанский застройщик «Мармакс» планирует вложить 12,1 млрд руб. в строительство жилого комплекса в Курской области.
  • Калининградская ГК «Содружество» инвестирует 10,2 млрд руб. в расширение маслозавода в регионе.

Правительство Тамбовской области на ПМЭФ подписало 19 соглашений, из которых 12 связаны с инвестпроектами на общую сумму 41,6 млрд руб.

Орловская область заключила как минимум два инвестсоглашения, объем вложений и параметры по которым не раскрываются.

  • С ООО «Ева-металл» подписано соглашение о создании производства рулонного проката с полимерным покрытием и изделий из него на территории опережающего развития «Мценск».
  • Также орловские власти договорились с ООО «Мценсколеопродукт» о реализации инвестпроекта по строительству завода бытовой химии и жирных кислот в ТОР «Мценск».

Власти Воронежской области за все время работы форума не заявили ни об одном инвестпроекте. Делегация региона ограничилась международными переговорами, соглашениями с общественными организациями и выступлением губернатора Александра Гусева на одной из сессий ПМЭФ, посвященной ЭКГ-рейтингу.

При этом власти Белгородской области впервые не принимали участия в форуме и не объявляли публично о каких-либо соглашениях.

Доктор экономических наук, профессор липецкого филиала Финансового университета Иван Макаров оценил вероятность реализации инвестпроектов с конкретно обозначенными параметрами как «достаточно высокую», но указал на существующие риски.

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«Особенность сегодняшнего периода — нехватка рабочей силы, поэтому вероятность затягивания реализации есть, но не полной отмены проектов. При этом объем соглашений этого года можно назвать достойным в современных условиях. Инвестиционную активность, особенно в пищевой промышленности, поддерживает необходимость перехода к ресурсоцикличной экономике из-за сложностей с большинством поставщиков. Фактически только теперь возникает объективная необходимость в реальном, а не имитационном импортозамещении»,— пояснил господин Макаров. Он также отметил, что проекты в пищевой промышленности чаще корректируются в связи с изменением потребительского поведения.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, напротив, оценила пакет соглашений как «умеренный», однако подчеркнула, что его можно считать «успехом с учетом текущих обстоятельств». По ее словам, значительная часть заявленных проектов представляет собой либо расширение уже действующих производств, либо относится к традиционно сильным для Черноземья отраслям — агропромышленному комплексу и строительству.

«Показатель инвестиций в основной капитал в ряде регионов проседает ниже среднего по стране, поэтому крупные проекты становятся способом подправить статистику за счет нескольких соглашений. Стоит оговориться: мы говорим о стоимости проектов на этапе подписания соглашений. В каких объемах регионы получат инвестиции в реальности, говорить сложно: они могут как превысить заявленные, так и оказаться ниже»,— резюмировала эксперт.

Егор Якимов, Ульяна Ларионова

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