Опись сделок

За время работы Петербургского международного экономического форума четыре региона Черноземья подписали как минимум 56 соглашений. В трех десятках из них речь идет о реализации конкретных инвестиционных проектов на общую сумму не менее 222,6 млрд руб. Лидерами по объему заявленных вложений третий год подряд стали Липецкая и Курская области. Эксперты предупреждают, что реализация многих из проектов столкнется с одинаковыми рисками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регионы Черноземья проявили неравномерную инвестиционную и представительскую активность на ПМЭФ в 2026 году (на фото — один из стендов форума)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Регионы Черноземья проявили неравномерную инвестиционную и представительскую активность на ПМЭФ в 2026 году (на фото — один из стендов форума)

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По итогам работы делегаций регионов Черноземья на ПМЭФ-2026 было подписано, по подсчетам «Ъ-Черноземье», как минимум 56 соглашений, предполагающих реализацию не менее 34 инвестпроектов. Совокупные вложения в них могут составить как минимум 222,6 млрд руб.

Наибольший объем инвестиций в макрорегионе заявила по итогам заключенных сделок Липецкая область. Делегация региона подписала, как сообщили в Telegram-канале облправительства, «десятки соглашений», из которых как минимум девять предполагают инвестиции на 94 млрд руб. В частности:

Власти договорились с компанией «СЗ Приоритет» о строительстве нового индустриального парка за 12 млрд руб.;

ГК «Рост» планирует вложить 10 млрд руб. в развитие тепличных комплексов в регионе.

Соглашение с местным ООО «Норден» предполагает строительство фабрики мороженого за 1,6 млрд руб. в липецкой особой экономической зоне;

Еще в ОЭЗ может появиться производство комплектующих для медицинских игл за 547 млн руб., которое намерено создать ООО «Медицинская инвестиционная компания Фаворит»;

Также елецкий «Гидропровод» планирует модернизировать производство за 600 млн руб.

ООО «Зонт хотел групп» договорилось с властями о планах по созданию сети отелей в регионе за 500 млн руб.

Власти Курской области заключили 27 соглашений на 87 млрд руб. Параметры только части из них были раскрыты. Когда в Курской области планируют запустить металлургический завод «Феррума Самым крупным из заявленных как в регионе, так и во всем Черноземье стал проект завода по переработке металлургических отходов за 18,4 млрд руб. Его намерена реализовать компания «Феррум», однако власти не раскрывают никаких деталей будущего производства.

Также курское правительство договорилось с госкорпорацией ВЭБ.РФ о создании в регионе комплекса по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) за 16,8 млрд руб.

Рязанский застройщик «Мармакс» планирует вложить 12,1 млрд руб. в строительство жилого комплекса в Курской области.

Калининградская ГК «Содружество» инвестирует 10,2 млрд руб. в расширение маслозавода в регионе.

Правительство Тамбовской области на ПМЭФ подписало 19 соглашений, из которых 12 связаны с инвестпроектами на общую сумму 41,6 млрд руб. Самым крупным из них стал проект корпорации «Малком», предполагающий строительство завода глубокой переработки зерновых за 10,5 млрд руб.

АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» также планирует вложить 2,5 млрд руб. в новый производственный корпус предприятия «Электроприбор».

Совладелец воронежского ООО «СМУ-90» Вардан Агаронян построит в Тамбовском муниципальном округе логистический комплекс Ozon за 920 млн руб.

Кроме того, власти договорились со столичной компанией «Триа девелопмент» о строительстве придорожной гостиницы за 250 млн руб.

Орловская область заключила как минимум два инвестсоглашения, объем вложений и параметры по которым не раскрываются. С ООО «Ева-металл» подписано соглашение о создании производства рулонного проката с полимерным покрытием и изделий из него на территории опережающего развития «Мценск».

Также орловские власти договорились с ООО «Мценсколеопродукт» о реализации инвестпроекта по строительству завода бытовой химии и жирных кислот в ТОР «Мценск».

Власти Воронежской области за все время работы форума не заявили ни об одном инвестпроекте. Делегация региона ограничилась международными переговорами, соглашениями с общественными организациями и выступлением губернатора Александра Гусева на одной из сессий ПМЭФ, посвященной ЭКГ-рейтингу. При этом власти Белгородской области впервые не принимали участия в форуме и не объявляли публично о каких-либо соглашениях.

Доктор экономических наук, профессор липецкого филиала Финансового университета Иван Макаров оценил вероятность реализации инвестпроектов с конкретно обозначенными параметрами как «достаточно высокую», но указал на существующие риски. Как тамбовский «Электроприбор» вкладывает 2,5 млрд рублей в расширение «Особенность сегодняшнего периода — нехватка рабочей силы, поэтому вероятность затягивания реализации есть, но не полной отмены проектов. При этом объем соглашений этого года можно назвать достойным в современных условиях. Инвестиционную активность, особенно в пищевой промышленности, поддерживает необходимость перехода к ресурсоцикличной экономике из-за сложностей с большинством поставщиков. Фактически только теперь возникает объективная необходимость в реальном, а не имитационном импортозамещении»,— пояснил господин Макаров. Он также отметил, что проекты в пищевой промышленности чаще корректируются в связи с изменением потребительского поведения. Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова, напротив, оценила пакет соглашений как «умеренный», однако подчеркнула, что его можно считать «успехом с учетом текущих обстоятельств». По ее словам, значительная часть заявленных проектов представляет собой либо расширение уже действующих производств, либо относится к традиционно сильным для Черноземья отраслям — агропромышленному комплексу и строительству. «Показатель инвестиций в основной капитал в ряде регионов проседает ниже среднего по стране, поэтому крупные проекты становятся способом подправить статистику за счет нескольких соглашений. Стоит оговориться: мы говорим о стоимости проектов на этапе подписания соглашений. В каких объемах регионы получат инвестиции в реальности, говорить сложно: они могут как превысить заявленные, так и оказаться ниже»,— резюмировала эксперт.

Егор Якимов, Ульяна Ларионова