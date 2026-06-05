Фабрику мороженого за 1,6 млрд рублей могут построить в липецкой ОЭЗ

Власти Липецкой области подписали соглашение с местным ООО «Норден» о строительстве на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» фабрики по производству мороженого. Объем инвестиций составляет 1,6 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на ПМЭФ-2026

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на ПМЭФ-2026

Фото: Telegram-канал Игоря Артамонова

Запустить первую очередь производства планируется в 2028 году. Предприятие рассчитано на почти 140 рабочих мест. Там будут выпускать мороженое в рожках, вафельных стаканчиках, эскимо, а также продукцию для ресторанов, кафе и гостиниц.

«Новое предприятие потянет за собой смежные сферы: логистику, торговлю, обслуживание. А жители получат работу на современном предприятии. В Ельце как раз начали подготовку специалистов для пищевой промышленности — в образовательном кластере "АгроХимБиоТех", который мы открыли по нацпроекту "Молодежь и дети". Как раз ко времени открытия фабрики ребята закончат учебу»,— отметил господин Артамонов.

По данным Rusprofile, ООО «Норден» было зарегистрировано на елецкой площадке липецкой ОЭЗ в январе 2026 года. Основной вид деятельности — производство мороженого. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Александр Федоров и ее гендиректор Андрей Кудряшов. Им также принадлежат новгородские ООО «Пломбир» (аренда и управление нежилой недвижимостью) и ООО «НБН-пломбир» (производство мороженого). Первая компания по итогам 2025 года отчиталась о нулевой выручке и чистой прибыли в 1 млн руб. Показатели второй равняются 1,2 млрд и 19 млн руб. соответственно.

Какие соглашения Липецкая область заключила во второй день ПМЭФ-2026 — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова