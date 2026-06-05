В Курской области планируют построить комплекс по обращению с ТКО за 16,8 млрд рублей

Губернатор Курской области Александр Хинштейн и представители госкорпорации ВЭБ.РФ накануне подписали на Петербургском международном экономическом форуме дорожную карту по созданию единого комплекса по обращению с ТКО. Объем инвестиций в проект составляет 16,8 млрд руб. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уточняется, что на объекте будет создано не менее 450 рабочих мест к 2030 году.

«Проект полностью покроет дефицит мощностей в этой сфере: мы планируем создать современный высокотехнологичный объект на Курской земле при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ с приобретением высокотехнологичной продукции, произведенной АО "Уралвагонзавод-транс"»,— пояснил Александр Хинштейн.

По данным Rusprofile, АО "Уралвагонзавод-транс"» было учреждено в августе 2009 года в подмосковной Истре. Основной вид деятельности — оптовая торговля эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Актуальные собственники не раскрываются, ранее предприятие контролировалось концерном «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Гендиректор — Алексей Танцурин. По итогам 2022 года истринское предприятие выручило 8,3 млрд руб. и получило 179 млн руб. чистой прибыли. Более актуальные финпоказатели не опубликованы.

В конце апреля ООО «Флагман-Курск» потребовало расторжения концессионного соглашения на строительство мусоросортировочного комплекса под Курском. Также компания указала на необходимость взыскания в ее пользу 100,3 млн руб. Региональный арбитраж принял иск к рассмотрению и назначил заседание по нему на 30 июня.

Какие еще соглашения заключила Курская область во второй день ПМЭФ-2026 — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова