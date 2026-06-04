КРЭТ инвестирует 2,5 млрд в производство авианавигационных систем в Тамбове

Правительство Тамбовской области, АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и тамбовский завод «Электроприбор» (входит в КРЭТ) подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение о строительстве нового производственного корпуса площадью более 12,2 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят порядка 2,5 млрд руб., сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Реализация проекта позволит установить 200 единиц высокотехнологичного оборудования и создать порядка 500 новых рабочих мест.

«Стратегия развития авиационной отрасли РФ до 2030 года и комплексная программа по расширению производства воздушных судов, которые реализуются в контуре госкорпорации "Ростех", предполагают масштабирование выпуска авиационных комплектующих. Новый производственный цех позволит существенно нарастить мощности и увеличить выпуск навигационных систем для современных отечественных авиалайнеров»,— подчеркнул генеральный директор КРЭТ Александр Пан.

По данным Rusprofile, АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» зарегистрировано в Москве в 2009 году. Основной вид деятельности — деятельность головных офисов. Уставный капитал — 3,04 млрд руб. Данные об учредителях не раскрываются. Генеральный директор — Александр Пан. Выручка АО за 2018 год составила 28,7 млрд руб., чистая прибыль — 7,96 млрд руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются. ПАО «Тамбовский завод "Электроприбор"» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Основной вид деятельности — производство навигационных, метеорологических, геодезических и геофизических приборов. Уставный капитал — 126,9 тыс. руб. Данные об учредителях также не раскрываются. Генеральный директор — Алексей Слугин. Выручка ПАО за 2025 год составила 18,56 млрд руб., чистая прибыль — 3,03 млрд руб.

В 2024 году «Ъ-Черноземье» писал, что «Электроприбор» за два года инвестировал в модернизацию предприятия более 4 млрд руб.

Ульяна Ларионова