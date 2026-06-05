Zont Hotel Group создаст сеть отелей в Липецкой области за 500 млн рублей

Липецкая область и ООО «Зонт Хотел Групп» (Zont Hotel Group) на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о развитии гостиничной инфраструктуры региона и создании современной сети отелей. Объем инвестиций в проект составит около 500 млн руб. Его реализация в период до 2030 года предполагает создание 150 новых рабочих мест. Об этом 5 июня рассказали в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Зонт Хотел Групп» зарегистрировано в Москве с мая 2019 года и занимается деятельностью гостиниц, а также прочих мест для временного проживания. Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. руб. По 50% долей принадлежат Николаю Филатову и Александру Гендельсману. Управляет компанией в статусе генерального директора Николай Филатов. В 2025 году выручка ООО «Зонт Хотел Групп» составила 210,3 млн руб., что на 19,8% ниже показателя 2024-го (262,2 млн руб.). Чистая прибыль упала с 72,1 млн до 79 тыс. руб.

Уточняется, что соглашение предусматривает как строительство в Липецкой области новых объектов, так и модернизацию существующей гостиничной сети.

«Мы хотим, чтобы Липецкая область все больше интересовала туристов. У нас есть события, природа, история. Но чтобы гости оставались, нужна современная инфраструктура. Строительство новых отелей и повышение качества сервиса — это именно то, что позволит нам сделать туризм полноценной частью экономики»,— подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.

В феврале прошлого года стало известно, что Zont Hotel Group планирует стать управляющей компанией двух отелей в Воронеже и Белгороде, площадь каждого из которых оценивается в 6–7,5 тыс. кв. м. Инвестиции в каждый объект оценили на уровне 5 млрд руб. Сообщалось, что отели планируют открыть под новым премиальным брендом Enzo. После этого новой информации о проекте не появлялось. По информации Rusprofile, ООО «Зонт Хотел Групп» с конца прошлого года регистрирует различные торговые знаки, связанные с брендом, однако указаний на Воронеж и Белгород в их числе пока нет.

Подробнее о планах компании — в материале «Над Черноземьем раскрывается Zont».

Денис Данилов