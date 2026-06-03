В Орловской области создадут производство металлопроката

Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор ООО «ЕВА-Металл» и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Об этом сообщили в правительстве Орловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Документ предусматривает реализацию на территории опережающего развития «Мценск» инвестпроекта производства рулонного проката с полимерным покрытием и изделий из него. Объем инвестиций не раскрывается.

На заводе хотят организовать выпуск современного металлопроката, востребованного в строительной, машиностроительной и иных отраслях промышленности, а также готовых изделий.

«Обсудили детали проекта, этапы реализации и, конечно, меры государственной поддержки. Проект — большой шаг вперед для орловской промышленности и нашей стратегии импортозамещения», — заявил глава региона Андрей Клычков.

Цех будет выпускать современный металлопрокат, который нужен в строительстве, машиностроении и других отраслях, а само производство «укрепит позиции Орловской области» в металлургической отрасли, уверен губернатор.

ООО «ЕВА-Металл» зарегистрировано 16 марта 2026 года в Мценске. Компания действует в сфере обработки металлов и нанесения покрытий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем с момента основания является Александр Адамов. Финансовые показатели общества за 2024 год не представлены. Господин Адамов также возглавляет ООО «Орелметаллполимер», занимающееся аналогичным видом деятельности. Уставный капитал этой компании также составляет 100 тыс. руб. Выручка в 2025 году достигла 2,5 млрд руб., однако убыток составил 40 млн руб. Владельцем «Орелметаллполимера» является Сергей Хаустов.

Ранее Курская область сообщила об инвестсоглашениях с калининградским «Содружеством», рязанским застройщиком «Мармакс» и неким «Феррумом».

Анна Швечикова