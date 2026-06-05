«Гидропривод» в липецком Ельце модернизируют за 600 млн рублей

Елецкий «Гидропривод» планирует вложить в модернизацию производства 600 млн рублей. Соответствующее соглашение предприятие подписало с правительством Липецкой области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба облправительства. На заводе установят новое оборудование, отремонтируют производственные площадки и создадут более 40 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Когда предприятие с большой историей, пережившее смену собственника, начинает вкладывать серьезные средства в модернизацию, это всегда хороший сигнал. Значит, бизнес видит перспективу. Для Ельца, где промышленные традиции имеют огромное значение, это особенно важно»,— прокомментировал подписание соглашения липецкий губернатор Игорь Артамонов.

Предприятие было основано в 1940 году на базе чугунно-литейного завода. От выпуска токарно-болторезных станков «Гидропривод» прошел путь до крупного производителя пластинчатых насосов для металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, гидрораспределителей для дорожно-строительной техники и агрегатов для перекачки сжиженных газов. В 2025 году завод сменил собственника, информация о его текущих владельцах скрыта. Как сообщал «Ъ-Черноземье», с июня прошлого года руководит «Гидроприводом» генеральный директор Кирилл Гощанский. До него компанию с 2022 года возглавлял Игорь Золотухин.

По данным Rusprofile, АО «Гидропривод» зарегистрировали в Ельце в июне 1992 года. Основной вид деятельности компании — производство насосов и компрессоров. Уставный капитал составляет 62 тыс. руб. Актуальные финансовые показатели АО не публикуются. Последний раз они раскрывались в 2021 году. Тогда выручка «Гидропривода» составила 358,8 млн руб., а чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Сегодня также стало известно, что власти Липецкой области подписали соглашение с местным ООО «Норден» о строительстве на елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк» фабрики по производству мороженого. Объем инвестиций составляет 1,6 млрд руб. Запустить первую очередь производства планируют в 2028 году.

Денис Данилов