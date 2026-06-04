«Триа девелопмент» хочет построить гостиницу в Тамбове за 250 млн рублей

Замглавы Тамбовской области Николай Федосеенков и руководство столичной компании «Триа девелопмент» подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) о строительстве придорожной гостиницы в Тамбове. Объем инвестиций в проект оценивается в 250 млн руб. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Федосеенков (слева) на подписании соглашения с «Триа девелопмент»

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области Николай Федосеенков (слева) на подписании соглашения с «Триа девелопмент»

Фото: пресс-служба правительства Тамбовской области

Предполагается, что будущий гостиничный комплекс будет включать 45 номеров, общественные пространства и круглосуточное кафе. Его площадь составит 1,4 тыс. кв. м. Гостиницу рассчитывают построить за 6-8 месяцев. За счет реализации проекта планируется создание 16 рабочих мест. Планируется, что в гостинице будет достигнут «максимальный уровень автоматизации процессов» за счет использования искусственного интеллекта.

Комплекс будет спроектирован по типовой модели сети придорожных отелей «За». Как отметили в облправительстве, работа над проектом велась «несколько месяцев в закрытом режиме». С конца 2025 года инвестор при поддержке Корпорации развития Тамбовской области подбирал площадку для размещения гостиницы.

Николай Федосеенков в беседе с «Ъ-Черноземье» отметил, что для региона этот проект является «частью более широкой попытки выстроить понятные правила игры для частных инвесторов в инфраструктуре». По его словам, ставка также делается на «готовые модели» с уже работающей экономикой в других субъектах, чтобы сократить риски на этапе запуска.

«Проект закрывает сразу несколько задач. Во-первых, это расширение инфраструктуры размещения в облцентре на фоне растущего внутреннего туризма и деловой активности. Во-вторых, дополнительная точка для сервисов питания и сопутствующих услуг. В-третьих, возможность отработать на реальном объекте связку "регион — сетевой оператор — цифровые решения" в управлении гостиничным комплексом»,— добавил господин Федосеенков.

В облправительстве также пояснили, что это не первое соглашение «в логике инфраструктура плюс технологии» для региона на ПМЭФ-2026. Ранее правительство Тамбовской области заключило некое «рамочное соглашение» с Газпромбанком (его подробности не раскрываются). Кроме того, 4 июня власти планируют договориться с крупным телеком-оператором о развитии связи в регионе.

По данным Rusprofile, ООО «Триа Девелопмент» было учреждено в Москве в ноябре 2011 года для деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания. Уставный капитал — 10 млн руб. Половина долей компании принадлежит петербургскому АО «Атриум», чьи учредители не раскрываются. Еще по 25% владеют Ирина Филатова и Александр Корешев. Им также принадлежит столичное ООО «Триа гостеприимство». До 2024 года обеими компаниями владел Иван Болысов. По итогам 2025 года «Триа Девелопмент» получил выручку в 72 млн руб. и чистый убыток в 678 млн руб. Генеральный директор — Константин Гусельников. По собственным данным, «Триа Гостеприимство» является юрлицом сети придорожных отелей «За». Сеть представлена в 17 регионах РФ, в том числе Липецкой области. Номерной фонд составляет 784 номера. Совокупный объем инвестиций — 4,9 млрд руб. В каждом из отелей есть 47 номеров категории «Стандарт» площадью 18 кв. м и два «Семейных» на 27 кв. м каждый. Для гостей предусмотрены бесплатная парковка и кафе, работающее круглосуточно..

В июне 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Триа девелопмент» заключило соглашение с правительством Липецкой области о строительстве двух гостиниц в регионе за 480 млн руб. Годом ранее в правительстве региона рассказывали, что компания планирует открыть придорожную гостиницу в Задонском районе за 250 млн руб.

О том, какие еще соглашения заключили в макрорегионе на ПМЭФ-2025,— в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов