Известный воронежский дорожник построит под Тамбовом склад Ozon за 920 млн

Совладелец воронежского ООО «СМУ-90», известного господрядами в областном центре и в районах области, Вардан Агаронян построит в пригородном Тамбовском округе логистический склад Ozon за 920 млн руб. Соответствующее соглашение между подконтрольным ему ООО «Натали-Плюс» и властями региона было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подписание соглашения между тамбовскими властями и воронежской компанией «Натали-Плюс» на ПМЭФ-26

Фото: Правительство Тамбовской области Подписание соглашения между тамбовскими властями и воронежской компанией «Натали-Плюс» на ПМЭФ-26

Фото: Правительство Тамбовской области

Уточняется, что речь идет о создании универсального склада класса А1. «Запуск этого логистического комплекса создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет области»,— добавили в правительстве региона, не уточняя конкретные показатели.

По данным Rusprofile, ООО «Натали-Плюс» было зарегистрировано в Воронеже в апреле 1996 года. Компания специализируется на аренде и управлении нежилой недвижимостью. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Единственный собственник — Вардан (Айкович) Агаронян, которому также принадлежит 90% воронежского же ООО «СМУ-90». Еще 10% у Айка (Вардановича) Агароняна. Директор у этих компаний тоже общий — Александр Сотников. Численность сотрудников «Натали-Плюс» в последние годы была минимальной, но в 2025 году увеличилась до четырех человек. Компания работает без филиалов и представительств. Помимо основного профиля, организация имеет лицензию на монтаж и обслуживание средств пожарной безопасности, полученную в конце 2025 года. Товарные знаки не зарегистрированы. В 2025 году выручка «Натали-Плюс» выросла до 226,5 млн руб., что в 463 раза выше показателя 2024 года (490 тыс. руб.). Чистая прибыль увеличилась почти в 30 раз: со 155 тыс. руб. до 4,6 млн руб. По данным на 10 февраля 2026 года, налоговой задолженности не зафиксировано, в 2025 году компания перечислила налогов и взносов на сумму более 7,5 млн руб. В госзакупках общество участия не принимало.

«СМУ-90» регулярно получает подряды на обновление дорог в Черноземье. Только в мае компания взялась за завершение строительства Западного обхода Лебедяни в Липецкой области за 326,5 млн руб. и ремонт 18 дорог в Воронеже за 1,3 млрд руб. Один из самых известных подрядов «СМУ-90» — второй этап реконструкции Остужевской развязки в Воронеже. Компания выиграла соответствующий контракт за 1,65 млрд руб. в августе 2022 года. К осени 2023 года работы были завершены, за это время они подорожали до 2,3 млрд руб.

Алина Морозова