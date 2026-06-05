В Липецкой области может появиться технопарк за 12 млрд рублей

На третий день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), 5 июня, правительство Липецкой области заключило два инвестиционных соглашения — о строительстве нового индустриального парка в регионе и расширении ООО «Липецкий силикатный завод». Совокупный объем вложений в оба проекта оценивается в 12,2 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первое соглашение липецкие власти заключили с компанией «СЗ Приоритет». Оно предполагает, что в регионе появится площадка, на которой смогут разместиться логистические, туристические и промышленные предприятия — с фокусом на «легкую индустрию». Инвестиции в ее создание могут составить 12 млрд руб. Особенностью технопарка станет наличие на производствах высоких технологий, способствующих роботизации.

Договоренность с «Липецким силикатным заводом» предусматривает комплексную модернизацию производства газобетонных блоков. Общие вложения в проект оцениваются в 220 млн руб. Власти и компания хотят почти полностью автоматизировать работу на предприятии и повысить точность производства с 5-7 мм до около 0,5 мм.

«Это переводит продукцию из второй категории (кладка на раствор) в первую категорию — блоки для кладки на клей. Тонкий клеевой шов повышает теплоэффективность стен и сокращает расходы на отопление»,— пояснили в облправительстве.

Мощность линии в итоге должна достигнуть 200 тыс. куб. м блоков в год. Также инвесторы рассчитывают достигнуть экономии энергоэффективности в 10% и создать высококвалифицированные рабочие места «с более высоким уровнем оплаты труда». Помимо этого, благодаря сокращению объемов бракованной продукции планируется сократить уровень выбросов в атмосферу.

По данным Rusprofile, в Липецкой области не зарегистрированы компании с названием «СЗ Приоритет», однако в соседней Воронежской области имеется два ООО с таким названием. Первое зарегистрировано в 2018 году и принадлежит Александру Кораблину, выручка в 2025-м составила 2,3 млрд руб., прибыль — 127,5 млн руб. Второе «СЗ Приоритет» учреждено в 2025-м и контролируется Максимом Юрьевым, выручка предприятия за прошлый год составила 99 млн руб., а прибыль — 31 млн руб. ООО «Липецкий Силикатный завод» зарегистрировано в 2016 году в Липецке. Основной вид деятельности — производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня. Уставный капитал — 7,7 млн руб. Контролирует общество его гендиректор Василий Сазонов, которому принадлежат 65% долей. Еще 20% владеет Сергей (Васильевич) Сазонов, а оставшиеся 15% принадлежат Наталье (Васильевне) Шипковой. В 2025-м выручка завода составила 627 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб.

Сегодня власти Липецкой области заключили еще два соглашения на ПМЭФ-2026. Как сообщал «Ъ-Черноземье», одно из них предполагает строительство фабрики мороженого за 1,6 млрд руб. в липецкой ОЭЗ. Также елецкий «Гидропровод» планирует модернизировать производство за 600 млн руб.

Какие соглашения Липецкая область заключила во второй день ПМЭФ-2026 — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов