Металлург и застройщик инвестируют более 30 млрд в проекты Курской области

Курская область подписала соглашения с рязанским застройщиком «Мармакс» и неким «Феррумом», сообщил губернатор Александр Хинштейн. Это произошло сегодня, 3 июня, в рамках ПМЭФ-2026. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам главы региона, «Феррум» планирует создать «современное мини-металлургическое» производство с использованием технологии прямого восстановления железа из железорудных шламов. «Проще говоря, будут перерабатывать отходы ГОКов и выпускать новую продукцию. В России аналогов такому проекту нет»,— заявил господин Хинштейн.

Губернатор добавил, что компания рассчитывает приступить к стройке уже в следующем году, а до 2030 года — запустить завод. Сумма инвестиций, уточнил он, составит 18,4 млрд руб.

В Курской области, как следует из Rusprofile, действуют две компании с названием «Феррум». Одна зарегистрирована в Рыльске: руководитель и учредитель Евгений Котельников, выручка и прибыль нулевые. Другая — в Курске, принадлежит Игорю Губину. В 2025 году компания показала рост выручки почти в пять раз, до 23,4 млн руб., чистая прибыль — 11,9 млн руб.

Второй проект, о котором рассказал Хинштейн, связан со строительством жилья. «Компания хорошо зарекомендовала себя в других регионах, приходит к нам с двумя крупными проектами: это жилые комплексы на улицах Бойцов 9-й дивизии и на Моковской», — добавил губернатор. Он подчеркнул, что вместе с жилыми комплексами появятся и объекты социальной инфраструктуры.

Общий объем инвестиций до 2029 года превысит 12,1 млрд руб., на стройках будет создано не менее 150 новых рабочих мест.

«Ъ-Черноземье» ранее сообщал, что ООО «Специализированный застройщик "Курский квартал"» — одно из юрлиц рязанской ГК «Мармакс» Юрия Юрова — заявило о планах построить четвертую очередь жилого комплекса «Чувства» на улице Бойцов 9-й дивизии в Курске. Строительство только этого этапа оценено в 3,8 млрд руб.

ООО «Инвестиционно-строительная группа "Мармакс"» действует с 21 октября 2015 года и зарегистрировано в Рязани. Компания специализируется на предоставлении вспомогательных услуг для бизнеса. Генеральным директором и единственным владельцем является Юрий Юров. В 2024 году выручка компании составила 93,2 млн руб., что более чем в два раза выше уровня 2023 года. При этом «Мармакс» вышел на чистую прибыль в 19,3 млн руб. после убытка годом ранее.

Анна Швечикова