ГК «Рост» инвестирует 10 млрд в модернизацию теплиц в Липецкой области

Производитель овощей защищенного грунта группа компаний «Рост», заключила на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) два соглашения о намерениях инвестировать 10 млрд руб. в тепличные комплексы Липецкой области. Речь идет о ООО «ТК Елецкие овощи» и ООО «ТК Липецкагро», сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ключевое направление — замена устаревших систем досветки на современные LED-светильники с оптимизированным спектром, внедрение «умных» датчиков под новые световые решения, а также модернизация систем отопления. Благодаря реализации программы на предприятиях будут созданы порядка 60 рабочих мест для инженерно-технических специалистов и овощеводов. Ожидается, что переход на LED-досвечивание повысит урожайность овощей защищенного грунта в среднем на 30% без расширения посевных площадей.

«Внедрение LED-досвечивания — это эффективное решение для радикального повышения урожайности, которое уже доказало свою результативность на примере нашего комбината "ТюменьАгро"»,— отметила генеральный директор УК «Рост» Наталья Лореш.

По собственным данным, ГК «Рост» выращивает томаты Flamenco, томаты черри «Медовые» и «Сладкая ягода», огурцы «Ботаника». В группу входят 22 тепличных комплекса в 15 регионах России. Валовой сбор овощей в 2024 году составил 450 тыс. т. Основной акционер — Сергей Рукин. В 2025 году объем производства на «Елецких овощах» (общая площадь 69 га) составил 58 тыс. т, на «ЛипецкАгро» (56 га) — 24 тыс. т.

В марте стало известно, что по итогам года почти все «дочки» ГК «Рост» в Липецкой, Тамбовской и Орловской областях существенно сократили прибыль.

Подробнее о причинах — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова