«Содружество» вложит более 10 млрд в расширение производства в Курской области

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Курская область подписала с ООО УК «Содружество» (структура калининградской ГК «Содружество», управляет маслозаводом и компанией с крупнейшим оборотом в регионе — ООО «Курскагротерминал») соглашение, которое предусматривает строительство цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота. Объем инвестиций оценивается свыше 10,2 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рад, что все обязательства, которые ГК «Содружество» берет на себя, она выполняет. Сегодня это одно из ведущих предприятий масложировой отрасли России, а для региона — более тысячи рабочих мест. Каждый новый инвестиционный проект ООО УК «Содружество» в регионе — это не просто строительство, это заявка на уверенность в завтрашнем дне»,— заявил господин Хинштейн.

В начале года объем инвестиций в строительство цехов по обезжириванию лецитина и ферментации шрота оценивался в 9,7 млрд руб.

«Ъ-Черноземье» писал, что ООО «Курскагротерминал» сработало в 2025-м с чистой прибылью в 2,8 млрд руб. Годом ранее фирма фиксировала убыток в 318 млн руб. Выручка предприятия выросла в прошлом году на 28% — с 73 до 94 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в Касторенском районе Курской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство нерафинированного соевого масла и его фракций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является калининградская «Международная компания ООО "Содружество Рус"», чьи владельцы скрыты в соответствии с законодательством. До 2021 года учредителем «Содружество Рус» было люксембургское ООО «Содружество груп С.А.».

В декабре прошлого года ГК «Содружество» запустила третью очередь комплекса по переработке масличных культур в Касторенском районе. Мощность нового предприятия составила 3 тыс. т в сутки. При этом весь комплекс теперь перерабатывает 9 тыс. т масличного сырья в сутки. Общий объем инвестиций в три очереди комплекса достиг 59 млрд руб.

Денис Данилов