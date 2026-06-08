Миллиарды в уме

В Санкт-Петербурге завершился 29-й Петербургский международный экономический форум. В ходе форума субъекты СКФО заключили десятки инвестиционных соглашений на миллиарды руб. О главных сделках — в подборке «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Делегация Ставропольского края на Петербургском международном экономическом форуме заключила 14 инвестиционных соглашений на 100 млрд руб.

Так, в Северо-Кавказском федеральном университете откроют центр виноградарства и виноделия. Партнерами проекта выступят правительство региона и НИЦ «Курчатовский институт». Будущий центр будет заниматься всесторонним анализом пригодности земель для выращивания винограда и созданием научной основы для стабильного развития винодельческой отрасли.

В строительство круглогодичного аквапарка на Ставрополье вложат 5 млрд руб.

Группа компаний «Основа» реконструирует бальнеологическую лечебницу в Георгиевске. В рамках концессии построят спальный и лечебный корпуса. Здравница останется в государственной собственности. Объем капиталовложений — 6,5 млрд руб.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заключил соглашение с Фондом содействия инновациям, предусматривающее грантовую поддержку перспективных исследований и малых технологических предприятий региона на сумму до 100 млн руб. в 2026 году.

В Дагестане построят агробиотехкомплекс за 145 млн руб. Соглашение заключили азербайджанская компаниея ISFA MMC и дагестанское ООО РБР. В структуру комплекса войдут лаборатория микроклонального размножения растений Invitro, питомники саженцев и подвоев, маточные и демонстрационные сады, тепличный комплекс и учебно-туристический агроцентр.

Wildberries построит логистический комплекс в Дагестане. Заключенное на ПМЭФ соглашение, кроме создания складской инфраструктуры, предусматривает запуск совместных образовательных инициатив в сфере электронной коммерции.

Бренд «Вкусно — и точка» (ООО «Система ПБО») откроет в Дагестане первый ресторан сети быстрого питания. Заведения фастфуда появятся как в крупных городских центрах, так и в локациях, привлекательных для туристического потока.

Председатель правительства Карачаево-Черкесии (КЧР) Мурат Аргунов и генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие электрокаршеринга и сборки автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV).

Школы Кабардино-Балкарии получат доступ к программам углубленного изучения физики, математики и информатики. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве правительства Кабардино-Балкарской Республики с Фондом развития Физтех-школ и Московским физико-техническим институтом (МФТИ) подписано на полях ПМЭФ.

Глава КЧР Рашид Темрезов и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подписали соглашение, направленное на комплексное развитие Черкесска. Документ предполагает разработку и реализацию мастер-плана республиканской столицы с привлечением экспертизы компании.

Т2 и «Аэрофлот» будут развивать связь и цифровые сервисы на борту воздушных судов. Ключевым направлением партнерства станет содействие разработке, тестированию и коммерческому запуску Wi-Fi в самолетах на базе частоты LTE 450 МГц. На отдельных рейсах для пассажиров организуют экспериментальный доступ в интернет.

Сбер и Северная Осетия займутся развитием ИИ для сохранения осетинского языка. В рамках партнерства создадут корпуса осетинского языка — специализированных массивов данных для обучения моделей искусственного интеллекта.

Ставропольский край и Северная Осетия вошли в число 20 регионов с наилучшим инвестиционным климатом, заняв 18-ю и 19-ю строчки соответственно в рейтинге, составленном Агентством стратегических инициатив.

Маргарита Синкевич