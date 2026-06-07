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Ставрополье заключило на ПМЭФ—2026 соглашений на 100 млрд рублей

Делегация Ставропольского края по итогам Петербургского международного экономического форума заключила 14 инвестиционных соглашений. Об этом в своем канале в Max сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, общая сумма соглашений составила 100 млрд руб. «Помимо соглашений, состоялись встречи с уже действующими партнерами. Здесь работаем над тем, чтобы комплексно сопровождать инвесторов в части увеличения мощностей уже действующих предприятий»,— уточнил министр.

Наталья Шинкарева

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