В Дагестане откроется первый ресторан импортозамещенного Макдоналдс

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» намерена развернуть свою деятельность в Дагестане, открыв первое заведение в регионе, — об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил заместитель председателя правительства республики Ризван Газимагомедов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Руководство республики рассчитывает, что приход известного бренда не только расширит выбор для местных жителей и туристов, но и создаст новые рабочие места. По словам Ризвана Газимагомедова, диалог с представителями сети уже инициирован, и дагестанская сторона готова оказать содействие этому проекту.

«У компании 980 объектов по всей стране — и она уверенно продвигается в северокавказском направлении. Их опорная точка — Ростов-на-Дону, и именно оттуда поступило предложение о партнерстве с Дагестаном. Мы подтвердили: инициативу примем с готовностью», — отметил вице-премьер.

Заведения фастфуда, по словам чиновника, разместят как в крупных городских центрах, так и в локациях, привлекательных для туристического потока. Такой подход, с одной стороны, отвечает запросам жителей, а с другой — способен привлечь гостей республики, включая тех, кто привык к стандартам международных сетей.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», юрлицо сети — ООО «Система ПБО» — зарегистрировано в столице еще в 1996 году. Основной профиль компании — рестораны, кафе и заведения быстрого обслуживания. Руководит компанией Олег Пароев. Финансовые показатели за 2025 год: выручка превысила 218,5 млрд руб., чистая прибыль составила 14,4 млрд руб. Бренд «Вкусно — и точка» появился после ухода из РФ мировой сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс в 2022 году в виде ребрендинга доставшихся компании активов ушедшего гиганта.

Ранее «Вкусно — и точка» анонсировала стратегию по открытию порядка 15 ресторанов в северокавказском регионе в ближайшую пятилетку. С учетом текущих переговоров можно предположить, что именно Дагестан может стать первой республикой, где этот план начнет реализовываться.

Станислав Маслаков