На Ставрополье построят бальнеологический комплекс за 6,5 млрд рублей

Ставропольский край и группа компаний «Основа» на «ПМЭФ-2026» подписали соглашение о создании в Георгиевском округе многофункционального санаторно-бальнеологического комплекса с отделением дневного стационара. Объем инвестиций в проект составит 6,5 млрд руб. Об этом сообщает министр экономического развития региона Антон Доронин.

«Через пару недель подпишем соглашение о концессии. Проект даст региону 6,5 миллиарда рублей инвестиций и 400 новых рабочих мест», — сообщает министр.

Во время форума обсудили еще два проекта: создание сети канатных дорог и туристической инфраструктуры на территории Кисловодска общей стоимостью более 1,5 млрд руб. и туристический кластер общей стоимостью 27,3 млрд руб.

Наталья Белоштейн