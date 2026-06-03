Глава Ставрополья подписал на ПМЭФ соглашение с Фондом инноваций на 100 млн рублей

На стартовавшем 3 июня в Санкт-Петербурге Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заключил соглашение с Фондом содействия инновациям, предусматривающее грантовую поддержку перспективных исследований и малых технологических предприятий региона на сумму до 100 млн руб. в текущем году, сообщает пресс-служба главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

В первый день работы ПМЭФ-2025 делегация Ставропольского края во главе с губернатором Владимиром Владимировым подписала стратегический документ с Фондом содействия инновациям. Свои подписи под соглашением поставили глава региона и генеральный директор организации Андрей Жижин.

Договоренности открывают доступ к грантовым механизмам для местных ученых, стартапов и малых предприятий, занятых внедрением научно-технических разработок. Финансирование проектов будет осуществляться по итогам конкурсных отборов Фонда. Размер субсидий варьируется от полумиллиона рублей для начинающих исследователей до 50 миллионов рублей для компаний, готовых расширять производственные мощности.

По условиям документа, в 2026 году на поддержку инновационной экосистемы региона планируется привлечь до 100 млн руб. Со своей стороны, краевое правительство обязалось оказывать содействие субъектам малого предпринимательства, реализующим научно-инновационные проекты. Соглашение рассчитано до 2030 года.

Владимир Владимиров подчеркнул, что задача по развитию экономики знаний и технологических решений была поставлена перед кабинетом министров в ежегодном послании губернатора в конце мая. «Мы привлекаем новых партнеров и инструменты, чтобы поддержать науку и бизнес, внедряющий передовые разработки в производство. Сотрудничество с Фондом содействия инновациям станет дополнительной опорой в этой деятельности», — цитирует пресс-служба главу региона.

Как отметили в Фонде, Ставрополье уже входит в число наиболее активных субъектов Юга России по числу инновационных проектов. За последние годы финансовую поддержку получили около 600 инициатив из края, а местные университеты лидируют по заявкам в программе «Студенческий стартап». Генеральный директор Андрей Жижин заявил: «Подписанное соглашение позволит вывести взаимодействие на новый уровень — расширить возможности для молодых исследователей, студентов и технопредпринимателей, а также создать условия для коммерциализации перспективных разработок. Объединение усилий с правительством региона будет способствовать появлению новых технологических компаний и укреплению научно-технологического потенциала края».

Станислав Маслаков