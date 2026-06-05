СКФУ и Курчатовский институт создадут центр виноградарства

В Северо-Кавказском федеральном университете откроют центр виноградарства и виноделия. Партнерами проекта выступят правительство региона и НИЦ «Курчатовский институт». Подписание трехстороннего соглашения состоялось на Петербургском международном экономическом форуме — 2026. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: винодельня «Винотеррия» Фото: винодельня «Винотеррия»

Будущий центр будет заниматься всесторонним анализом пригодности земель для выращивания винограда и созданием научной основы для стабильного развития винодельческой отрасли. Особое внимание будет уделено разработке и внедрению биоагротехнологий, охватывающих весь цикл производства — от геномной селекции до выпуска готовой продукции.

Кроме этого, СКФУ совместно с Курчатовским институтом и Северо-Кавказским Федеральным научным аграрным центром разработает консорциум для совершенствования молочного и мясного животноводства в Ставропольском крае.

Наталья Белоштейн