В Дагестане построят агробиотехкомплекс за 145 млн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) подписаны два соглашения, направленных на расширение экономического сотрудничества между Дагестаном и Азербайджаном. Один из документов предполагает создание агробиотехнологического комплекса с объемом инвестиций 145 млн руб. Информацию об этом предоставила пресс-служба правительства Дагестана.

Как уточняется в сообщении, соглашение заключено между азербайджанской компанией ISFA MMC и дагестанским ООО РБР. Проект включает строительство современного агробиотехнологического комплекса, объем инвестиций в который составит 145 млн руб. В структуру комплекса войдут лаборатория микроклонального размножения растений Invitro, питомники саженцев и подвоев, маточные и демонстрационные сады, тепличный комплекс и учебно-туристический агроцентр.

Второе соглашение подписано между ООО Техноформа СФБ и Crystal Group of Companies ASC. Этот документ касается развития сотрудничества в области строительства и поставок стеклофибробетона для крупных девелоперских проектов в Азербайджане. Стороны также договорились о совместном продвижении продукции, укреплении деловых связей и расширении торгово-экономического взаимодействия.

Мария Хоперская