ПМЭФ-2026: «Москвич» организует аренду электромобилей в КЧР

На Петербургском международном экономическом форуме председатель правительства КЧР Мурат Аргунов и генеральный директор автозавода «Москвич» Елена Фролова подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие двух направлений: электрокаршеринга и сборки автоматизированных управляемых транспортных средств (AGV).

В рамках первого направления электромобили «Москвич» планируется разместить в отелях республики, чтобы отдыхающие могли арендовать их для путешествий по региону. Ключевыми вопросами здесь являются зарядная инфраструктура и обслуживание машин, поскольку для гостиниц каршеринг не является профильным бизнесом.

Второе направление — создание опытной сборки AGV. Такие машины предназначены для самостоятельной перевозки сырья и готовой продукции на складах и заводах. «Москвич» также предоставит собственное программное обеспечение для оптимизации складской логистики.

По данным NF Group, в первом квартале 2026 года общий объем качественных складов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах достиг 4,1 млн кв. м, из которых 3,7 млн кв. м расположены в ЮФО, а в СКФО — 390 тыс. кв. м.

Мария Хоперская