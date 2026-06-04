Wildberries построит логистический комплекс в Дагестане

Компания Wildberries & Russ планирует реализовать в Дагестане проект по строительству крупного логистического комплекса. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли республики по итогам подписания соглашения о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документ предусматривает реализацию инвестиционного проекта по созданию логистической инфраструктуры, развитие электронной торговли, а также запуск совместных образовательных инициатив в сфере электронной коммерции.

По словам главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна, строительство комплекса позволит улучшить внутреннюю логистику региона и расширить его участие в транзитных и экспортных маршрутах через юг России.

«Строительство крупного логистического комплекса позволит обеспечить эффективное внутреннее покрытие, а также создаст дополнительные возможности для участия региона в транзитных и экспортных маршрутах через юг России»,— отметил господин Мирзоян.

Кроме того, компания намерена запустить в республике программу поддержки предпринимателей «Платформа роста», направленную на развитие бизнеса на маркетплейсе.

В рамках реализации проекта Wildberries также планирует получить статус резидента особой экономической зоны ОЭЗ «Махачкала».

Власти республики рассчитывают, что создание нового логистического объекта позволит повысить инвестиционную привлекательность региона, создать новые рабочие места и расширить возможности местных производителей по выходу на российский рынок.

Валерий Климов