Ставрополье и Северная Осетия вошли в двадцатку лидеров инвестрейтинга АСИ

Ставропольский край и Северная Осетия оказались в списке 20 регионов с наилучшим инвестиционным климатом, заняв 18-ю и 19-ю строчки соответственно в рейтинге, составленном Агентством стратегических инициатив и представленном на полях Петербургского международного экономического форума — 2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Национальный рейтинг состояния инвестиционной среды, который ведет АСИ с 2014 года, вновь продемонстрировал распределение сил среди субъектов РФ. Согласно опубликованным в ходе ПМЭФ-2026 данным, в первую двадцатку вошли сразу два представителя Северо-Кавказского федерального округа.

Ставропольский край расположился на 18-й позиции. На одну ступеньку ниже оказалась Северная Осетия. Оба региона продемонстрировали усилия местных администраций по созданию комфортных условий для предпринимательской деятельности.

Верхние строчки перечня традиционно заняли признанные лидеры. Первое место поделили Москва и Республика Татарстан. Вторую позицию закрепили за собой Нижегородская и Московская области. Тройку призеров замкнули Сахалинская область вместе с Санкт-Петербургом и Башкортостаном.

Методика составления рейтинга учитывает оценку работы региональных властей по формированию делового климата. Проект реализуется при участии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты (ТПП), объединений «Деловая Россия» и «Опора России», а также самого Агентства стратегических инициатив. С 2014 года инструмент служит ориентиром для бизнеса и индикатором эффективности управленческих решений на местах.

Станислав Маслаков