Главные новости за 1-7 июня. Ростов-на-Дону и область

В рамках ПМЭФ—2026 Ростовская область заключила инвестиционные соглашения на 76,9 млрд руб. В частности, в регионе планируется построить автодорогу за 40 млрд руб. Кроме того, инвестор вложит 31,7 млрд руб. в комплексную застройку Аксая.

Зернотрейдинговые компании Ростовской области завершили 2025 год с совокупным убытком 6,8 млрд руб. против прибыли 11,5 млрд руб. годом ранее.

На Дону в «белые списки» попали сайт правительства и сервисы «Центр-инвест».

В Южном Федеральном округе по состоянию на май медианная предлагаемая зарплата в сфере строительства составила 101 тыс. руб., что на 14,1% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года.

Прокурор запросил от суда назначить бывшему генеральному директору ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Александру Дьяченко по делу о хищении 2,2 млрд руб. наказание в виде лишения свободы на четыре года и восемь месяцев и штрафа на 700 тыс. руб.

Ростовский арбитраж постановил взыскать с ФК «Ростов» задолженность перед администрацией города Ростова в размере 232 млн руб. за аренду земли по улице Пойменная, 2 «А», а также 80 млн руб. пени за просрочку платеж.

В 2025 году вылов водных биоресурсов в Азовском море достиг 7,9 тыс. т, в том числе в Таганрогском заливе — 3,7 тыс. т, что на 5% больше год к году. В то же время наблюдается снижение запасов по отдельным видам рыб.

Участник специальной военной операции Святослав Харитонов назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

В Ростове-на-Дону число заказов готовой еды выросло в два раза. Средний чек заказа готовой еды в первом квартале 2026 года составил 1,6 тыс. руб. (7,3% год к году).

Суд приостановил работу ростовских рынков «Первый Темер» и «Белый Темер». Прокуратура, подавшая иск в отношении владельцев рынков, указывала на грубые нарушения в их работе.

Продавцы прав требований и акций АО «Лучшее решение», которые владеют угольными предприятиями «Шахтоуправление "Обуховская"» и «Донской антрацит», не получили ни одной заявки на публичных торгах.

В Ростовской области в 2025 году ликвидировано 70 медицинских организаций. Это в 1,6 раза больше, чем ушло с рынка в 2024 году.

Ростовская компания «Глория Джинс» отправила три заявки на регистрацию новых торговых марок, предназначенных для производства парфюмерии, ароматических масел, солей для ванн и других косметических продуктов.