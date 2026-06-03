На Дону количество ликвидаций медицинских компаний выросло в 1,6 раза

В Ростовской области в 2025 году ликвидировано 70 медицинских организаций. Это в 1,6 раза больше, чем ушло с рынка в 2024 году. Одновременно почти удвоилось количество регистраций медицинского бизнеса — до 121 прецедента в прошлом году. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили аналитики сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации экспертов, на Дону с начала 2026 года ликвидировано 24 и зарегистрировано 22 организации в сфере медицины. За два года (с 1 апреля 2024 года по 1 апреля 2026 года) количество участников рынка медицинских услуг в Ростовской области увеличилось на 4,2%: с 1722 до 1794 организаций. В сравнении с прошлым годом количество коммерческих медучреждений выросло на 1,9%.

Медицинский бизнес в современных экономических условиях сталкивается с рядом вызовов, говорит заместитель главного врача МЦ «Врачъ» Татьяна Штанько. По словам эксперта, конкуренция на рынке платных медицинских услуг в Ростовской области обостряется, что в свою очередь усиливает конкуренцию за квалифицированные кадры и пациентов. «Это создает дополнительное давление на операционные и финансовые процессы. Вместе с тем растут и ожидания пациентов, которые стали более информированы и требовательны: они оценивают не только качество медицинской помощи, но и сервис, скорость обслуживания, удобство записи, доступность. Кроме того, происходит технологическая трансформация отрасли. Внедрение новых решений (ИИ, телемедицина, цифровые платформы) требует значительных инвестиций в обучение персонала и обновление инфраструктуры»,— прокомментировала Татьяна Штанько.

Она считает, что усиление конкуренции положительно сказывается на развитии рынка медицинских услуг. «Рост количества медицинских учреждений стимулирует повышение качества услуг. Все участники рынка понимают: чтобы сохранить и укрепить репутацию, необходимо предлагать пациентам действительно качественную медицинскую помощь. В результате пациенты выигрывают, так как получают доступ к более высоким стандартам обслуживания и широкому выбору специалистов»,— отметила главный врач МЦ «Врачъ».

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в январе — середине марта 2026 года спрос на услуги частных медицинских клиник, лабораторий и обследования в Ростовской области сократился на 7%. Средний чек покупки вырос на 14% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 4608 руб. В целом объем предоставленных в регионе платных медуслуг в первом квартале 2026 года объем составил 11,6 млрд руб. В физическом выражении показатель увеличился на 2,3% год к году.

Маргарита Синкевич