Продать с торгов группу «Донской антрацит» не удалось

Продавцы прав требований и акций АО «Лучшее решение», которые владеют угольными предприятиями «Шахтоуправление "Обуховская"» и «Донской антрацит», не получили ни одной заявки на публичных торгах. Об этом сообщает “Ъ”. Соответствующая информация была опубликована на площадке «Новые информационные системы» во вторник, 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Лот состоял из прав требования Сбербанка и права требования «Лучшего решения» из вексельных обязательств, размер которых в отчетности оценивается в 2,75 млрд руб.

Совокупные запасы «Обуховской» и «Донского антрацита» оцениваются в 97,3 млн тонн. Угольные активы ранее входили в группу ДТЭК Рината Ахметова (является членом объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ).