Суд взыскал с ФК «Ростов» 312 млн рублей за аренду земли

Арбитражный суд Ростовской области постановил взыскать с ФК «Ростов» задолженность перед администрацией города Ростова в размере 232 млн руб. за аренду земли по адресу ул. Пойменная, 2 «А», а также 80 млн руб. пени за просрочку платеж. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Соколов Фото: Николай Соколов

Изначально департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова, требовал взыскать с футбольного клуба 412 млн руб. задолженности и 157 млн руб. пени.

Также суд удовлетворил встречный иск ФК «Ростов», признав недостоверным расчет стоимости аренды, выполненный городскими властями.

Участок, находящийся на левом берегу Дона, занимает площадь 21,2 га. Он был передан клубу администрацией Ростова для выполнения проекта «Строительство социально-культурного объекта, тренировочной базы ФК «Ростов».

Наталья Белоштейн