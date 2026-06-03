В жилую застройку Аксая в ближайшие 11 лет инвестируют 31,7 млрд рублей

В комплексную жилую застройку Аксая в ближайшие 11 лет планируется инвестировать 31,7 млрд руб. Соответствующее соглашение в ходе ПМЭФ-2026 подписали губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев. Реализацией проекта занимается специализированный застройщик «Б-2», входящий в ГК.

В рамках проекта предполагается возведение около 199 тыс. кв. м жилья и 20 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Также планируется строительство двух детских садов на 300 мест, школы на 1,3 тыс. мест, взрослой и детской поликлиник, станции скорой помощи на три бригады, физкультурно-оздоровительного комплекса, пожарного депо, пункта охраны правопорядка, многофункционального центра и почтового отделения.

«Важно, что этот проект будет реализован в логике комплексного развития территории. Вместе с жилыми домами будет сразу строиться социальная инфраструктура. Это уже заложено в проект»,— отметил Юрий Слюсарь.

Мария Хоперская